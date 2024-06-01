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Spor

Ada basını taliplerini duyurdu! 9 dev Semih Kılıçsoy'un peşinde

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla birçok Avrupa devini peşine takmayı başardı. İngiliz basını milli yıldızın peşindeki 9 takımı duyurdu. İşte detaylar....

Akşam1 Haziran 2024 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
Ada basını taliplerini duyurdu! 9 dev Semih Kılıçsoy'un peşinde
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Beşiktaş'ın 18 yaşındaki parlayan yeteneği Semih Kılıçsoy'un başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'daki talipleri artıyor. Her geçen gün genç golcüyle ilgili Ada basınında çıkan haberlere bir yenisi eklenirken; sonuncusu yine İngiltere merkezli HITC Football'dan geldi. Haberde, şu ifadelere yer verildi: "Arsenal; Manchester City ve diğer 7 kulüp, 22 milyon sterlinlik Beşiktaş'ın harika çocuğu için yarışta. Arsenal, sekiz takımın daha istediği Beşiktaş'ın son derece yetenekli 22 milyon sterlinlik forvet oyuncusu için bir adım önde.

EN GÜÇLÜ ADAYLAR

Kılıçsoy, Süper Lig'in en çok rağbet gören yeteneklerinden biri haline geldi. Arsenal ve Manchester City, Mayıs ayının başından beri öncü olarak oyuncuyu gözlüyor. İki takım aynı zamanda genç forvete imza attırmak için de en güçlü adaylar. Ancak rekabet kızışıyor... Ada ekipleri Tottenham, Newcastle United, Manchester United'ın yanı sıra Avrupa devleri'nden PSG, Monaco, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in de ilgisi bulunuyor. Sergio Agüero hayranı olan genç forvet, Manchester City'de Arjantinli efsanenin potansiyel halefi olarak görülüyor."

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