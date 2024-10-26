Ada basınında Mourinho rüzgarı

Fenerbahçe-M.United maçında Mourinho, Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmeyince tepki gösterdi ve kırmızı gördü. İngiliz basını, Portekizli teknik direktöre yüklendi.

➤Daily Mail: "Tek kişilik şov. F.Bahçe'ye haklı olarak verilmeyen penaltı sonrası dördüncü hakeme ne dedi? Kollarını sallayarak alanının dışına çıktı."

➤Telegraph: "Bazı şeyler hiç değişmiyor. Manchester United hala Avrupa'da deplasmanda kazanamıyor ya da öne geçemiyor ve Jose Mourinho haksızlığa uğradığı hissine kapıldığında sözünü sakınamıyor."

➤The Sun: "Cehennem'e adım attılar ve yaşlı şeytanın ta kendisiyle yüz yüze geldiler. Ancak Manchester United, Jose Mourinho'nun ininden bir başka Avrupa kargaşası gecesinde bir puanla kurtuldu."

➤Guardian: "Ten Hag, Avrupa'daki son beş deplasman maçında 17 gol yemiş bir takımdan çok daha iyi bir performans gösterdiğine işaret etti, ancak Mourinho'nun penaltı ricaları kulak ardı edilmeseydi durum daha da kötü olabilirdi. 2004'te Sir Alex Ferguson yönetiminde burada 3-0 kaybeden United, en azından eskiye nispeten yara almadan çıktı."