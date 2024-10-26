İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2024 Cumartesi / 23 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ada basınında Mourinho rüzgarı

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu manşetlerine taşıdı.

26 Ekim 2024 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Ada basınında Mourinho rüzgarı
ABONE OL

Fenerbahçe-M.United maçında Mourinho, Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı verilmeyince tepki gösterdi ve kırmızı gördü. İngiliz basını, Portekizli teknik direktöre yüklendi.

➤Daily Mail: "Tek kişilik şov. F.Bahçe'ye haklı olarak verilmeyen penaltı sonrası dördüncü hakeme ne dedi? Kollarını sallayarak alanının dışına çıktı."

➤Telegraph: "Bazı şeyler hiç değişmiyor. Manchester United hala Avrupa'da deplasmanda kazanamıyor ya da öne geçemiyor ve Jose Mourinho haksızlığa uğradığı hissine kapıldığında sözünü sakınamıyor."

➤The Sun: "Cehennem'e adım attılar ve yaşlı şeytanın ta kendisiyle yüz yüze geldiler. Ancak Manchester United, Jose Mourinho'nun ininden bir başka Avrupa kargaşası gecesinde bir puanla kurtuldu."

➤Guardian: "Ten Hag, Avrupa'daki son beş deplasman maçında 17 gol yemiş bir takımdan çok daha iyi bir performans gösterdiğine işaret etti, ancak Mourinho'nun penaltı ricaları kulak ardı edilmeseydi durum daha da kötü olabilirdi. 2004'te Sir Alex Ferguson yönetiminde burada 3-0 kaybeden United, en azından eskiye nispeten yara almadan çıktı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.