Şampiyonlar Ligi A grubu 5. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray Manchester United'ı konuk edecek. Grupta 3 puanla son sırada bulunan İngiliz ekibinde tek hedef, İstanbul'dan galibiyetle ayrılmak ancak, Ada basını, geçmişe vurgu yaparak Kırmızı Şeytanlar'ı uyarıyor.

MANCHESTER UNİTED 30 YIL ÖNCE BURADAN BOYNU BÜKÜK AYRILDI

Efsane teknik direktör Alex Ferguson yönetiminde 1993-1994 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Tur mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Manchester United, İngiltere'de 3-3 biten ilk maçın ardından deplasmanda sarı kırmızılı ekiple 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etmişti. Takımın yıldız ismi Eric Cantona, İstanbul'da oynanan maçta hakemle yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. İngiliz ekibinin o dönem yaşadığı acı tecrübe, Ada basını tarafından ders alınması gereken bir maç olarak gündeme getirildi

"30 YIL ÖNCEKİ ATMOSFER YİNE OLACAK"

Haberde Manchester United için en önemli unsurun, stadyumdaki baskıya ve atmosfere boyun eğmemesi gerektiği olarak görüldü. Taraftarın yine çok coşkulu ve ateşli olacağına değinen İngiliz basını, " Manchester United, 30 yıl önce olduğu gibi aynı atmosferle karşılaşacak. Çünkü taraftarlar, Galatasaray'ın alacağı galibiyette takımlarının Kopenhag deplasmanına daha rahat çıkacaklarını biliyorlar. " yorumlarını yaptı.

"BASKIYLA BAŞ EDEMİYORLAR"

Haberde ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın son dönemdeki Avrupa maceralarının pek iç açıcı olmadığına değinildi. Manchester ekibinin, baskı altında oynadığı maçlarda iyi sonuç almakta zorlandığı ve bunun maç içindeki oyunlarına büyük ölçüde yansıdığı belirtildi.

"GALATASARAY'A KAYBETMEK UTANÇ VERİCİ OLMAZ"

Kadrosunda 7 eksikle Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Manchester United'ın İstanbul'dan istediği sonuçla dönmesi zor gözüküyor. Ada basını, burada alınacak olası mağlubiyetin sürpriz olmayacağından söz ederken , " Eric ten Hag'ın önemli oyuncularından yoksun olduğu göz önünde bulundurulursa Galatasaray'a karşı kaybetmek utanç verici olmaz." İfadelerini kullandı.

Star Gazetesi