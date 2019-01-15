Ada basınından Fellaini iddiası
CHELSEA’Lİ Victor Moses transferini askıya alan Fenerbahçe’nin Manchester United’lı Fellaini’yi kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü.
- StarSpor
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Solkjaer’in gözden çıkardığı Belçikalı orta sahanın Sarı-Lacivertliler’e kiralık olarak gidebileceği iddia edildi. Fellaini bu sezon 21 maçta 2 gol 2 asistle oynadı.
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