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Spor

Ada ekibine artık daha yakın! Ferdi Kadıoğlu için dev teklif

Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli yıldızı kadrosuna takmak için görüşmelere başlayan Ada ekibi servet değerinde bir rakamı gözden çıkardı. İşte haberin detayları...

17 Mayıs 2024 Cuma 17:23 - Güncelleme:
Ada ekibine artık daha yakın! Ferdi Kadıoğlu için dev teklif
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Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, forma giydiği 35 lig maçında 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. Avrupa'dan pek çok takımın transfer listesinde bulunan Kadıoğlu'nun adı bir süredir Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anılıyor.

"FERDİ ARSENAL'A KATILMAYA YAKIN"

Footballfancast'i haberine göre; Ferdi Kadıoğlu ile Arsenal temasları giderek hızlandı. Haberde, oyuncuya yakın kaynakların Arsenal'ı onayladığı belirtilirken, oyuncu tarafıyla kişisel şartlarda anlaşmaya varmak için görüşmelere devam edildiği ama Fenerbahçe ile bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

30 MİLYON EURO KABUL EDİLDİ

Kuzey Londra ekibinin Kadıoğlu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı da haberin detayında yer aldı.

ADA'DAN BİR TALİP DAHA

Francesco Guerrieri'nin haberine göre Kadıoğlu, bir diğer İngiliz takımı olan Brighton yolunu tutabilir. Kulübün 25 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği de belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli taraftarların göz bebeği haline geldi. Gösterdiği performans Avrupa'dan pek çok takımın iştahını kabarttı.

3 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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