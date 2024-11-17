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Spor

Ada'dan, Aslan'a bir rakip daha! Osimhen için talipler çoğalıyor

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok dünya devinin listesinde bulunan golcü futbolcuya son talip İngiliz ekibi Manchester United oldu. İşte detaylar...

AKŞAM17 Kasım 2024 Pazar 08:56 - Güncelleme:
Ada'dan, Aslan'a bir rakip daha! Osimhen için talipler çoğalıyor
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G.Saray'ın gol makinası Victor Osimhen için her geçen gün bir başka transfer haberi çıkıyor. Napoli'nin, "4 kulüp şu anda 75 milyon euroyu ödemeye hazır" açıklamasının ardından İngiliz devi M.United'ın da devreye girdiği bildirildi. İtalyan basını, ManU'nun başına geçen Portekizli teknik adam Ruben Amorim'in bu konudaki planlarını şöyle aktardı: "Osimhen'in satışı konusu çözümsüzlüğünü koruyor. Tüm tarafları tatmin edebilecek bir anlaşma için Manchester United maksimum takas önerisi ile devreye girdi.

TÜM TARAFLARI MUTLU EDECEK!..

Nijeryalı başarılı forvetin geleceğine ilişkin durum 1 yıldır çözülemedi. Bu durum yaz sezonunda da İtalyan ekibi Napoli'yi çok etkiledi. Bu anlamda Galatasaray'a yapılan kiralama bir lütuftu. Bu sayede sorunun çözümü 1 yıl ertelendi. Ancak daha önce de bu sorunun çözümü mümkün. Bunun için Manchester United ile tüm tarafları mutlu edebilecek büyük bir takas için dönüm noktasına yaklaşıldı. Osimhen de muazzam bir performansla tüm değerini ortaya koyuyor. Ancak onun hayalinin her zaman Premier Lig olduğu bir gerçek.

GOL SORUNUNU ÇÖZECEK BİR YILDIZ

Manchester United da onun için genç yeteneği Joshua Zirkzee'nin sözleşmesini müzakere masasına koymaya hazır. İngiltere Premier Lig'de çok mücadele ediyor ve İtalya'da da önemli başarılar elde etti. Görünüşe göre Amorim aslında Victor Gyokeres'in alınmasını istiyor ama bu imkansız olduğu için Nijaryalı golcüye yönelik bir hamle yapmaya karar verdi. Bu onaylandığı takdirde Manchester United'ın en çok sıkıntı çektiği gol sorununu çözebileceği belirtiliyor."

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