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Spor

Ada'dan sürpriz talip! Gedson Fernades için harekete geçtiler

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Haber Merkezi17 Temmuz 2025 Perşembe 00:38 - Güncelleme:
Ada'dan sürpriz talip! Gedson Fernades için harekete geçtiler
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Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu transfer listesine ekledi.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Nottingham Forest, Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı Benfica yarısı Beşiktaş'ta bulunuyor.

Portekizli oyuncu için Nottingham Forest, geçen yıl da ilgisini göstermişti fakat harekete geçmemişti.

Gedson Fernandes için daha önce de Rusya'dan Zenit'in adı gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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