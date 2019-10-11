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Adalı-Çebi rakip oldu

Serdal Adalı, “Zor dönemden geçiyoruz. Şu an camiamızın birlik ve beraberlikten başka bir şeye ihtiyacı yok” derken, A.Nur Çebi de, “Türk sporuna hayırlı olsun. Beşiktaş’ın bu zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi adaylar belli oldu. Yeterli imzayı toplayan ve son seçimde Fikret Orman’a karşı yarışan Hürsev Tekinoktay’ın yanı sıra eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, şu anki ikinci başkanı Serdal Adalı ve bir önceki dönemin ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi adaylık dosyalarını divan kuruluna dün verdi.

HERKESE BAŞARI DİLİYORUM

Adaylık dilekçesini ilk olarak Divan Kurulu Başkanlığı’na verip adaylığını resmen açıklayan Serdal Adalı, “Seçimde aday olacak herkese başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an camiamızın birlik ve beraberliğe olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.

ÇEBİ’DEN NEZAKET UYARISI

Adalı’ya rakip olan Ahmet Nur Çebi de, “Kısa zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik. Türk sporuna hayırlı olsun. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası “Sayın başkanım” denilecek kazanana. Zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

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