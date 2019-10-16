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Adalı’ya 32 dernekten destek

BEŞİKTAŞ’TA başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, 32 derneğin desteğini aldı.

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Derneklerin ortak açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Büyük bir kongreyi demokratik şekilde yaşayıp, büyük camiamıza hayırlısıyla başkan seçeceğiz. Biz de bu kongrede kendi hür irademizle oy vereceğiz. Bugün itibarıyla isimleri yazılı olan ve sayısının kongre gününe kadar artarak devam edeceğini bildiğimiz derneklerle beraber, biz de demokratik hakkımızı Serdal Adalı’dan yana kullanacağız.”

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