Adalı’ya 32 dernekten destek

Derneklerin ortak açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Büyük bir kongreyi demokratik şekilde yaşayıp, büyük camiamıza hayırlısıyla başkan seçeceğiz. Biz de bu kongrede kendi hür irademizle oy vereceğiz. Bugün itibarıyla isimleri yazılı olan ve sayısının kongre gününe kadar artarak devam edeceğini bildiğimiz derneklerle beraber, biz de demokratik hakkımızı Serdal Adalı’dan yana kullanacağız.”