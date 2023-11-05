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Spor

Adam Buksa: Gereken mücadeleyi gösterdik

Antalyaspor'un Polonyalı futbolcusu Adam Buksa, Beşiktaş karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi. İlk yarıda iyi oynamadıklarını belirten golcü oyuncu, 'İkinci yarıda oyunun ilk 15 dakikası çok iyiydik. Golleri bulduk. Sonrasında gereken mücadeleyi verince kazandık.' dedi.

5 Kasım 2023 Pazar 22:08 - Güncelleme:
Adam Buksa: Gereken mücadeleyi gösterdik
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Antalyaspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ev sahibi ekipte Adam Buksa, konuştu.

Adam Buksa yaptığı açıklamada, "Maça iyi başlayamadık. İlk yarıdaki performans bizi mutlu etmedi ve gol yedik. İlk yarıda aslında yeterince şey veremedik. İkinci yarıda oyunun ilk 15 dakikası çok iyiydik. Golleri bulduk. Sonrasında gereken mücadeleyi verince kazandık." dedi.

Buksa ayrıca, "Bu tip maçları kazanmak için böyle mücadele etmek lazım. Maçın ikinci yarısında ilk pozisyonda golü bulduk. Maç orada döndü. Bu tip maçlarda, o ikinci yarıdaki ateşi yakalamak lazım. Soyunma odasında ne konuşursanız konuşun faydası yok, futbol sahada oynanıyor. Sahada ne kadar mücadele ederseniz, sonucu o belirliyor." ifadelerini kullandı.

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