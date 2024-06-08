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Spor

Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu kombineleri satışta

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonu kombine biletleri satışa çıktı.

IHA8 Haziran 2024 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu kombineleri satışta
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Trendyol Süper lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2024-2025 sezonu kombine biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Mavi - lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu kombinelerimiz bugün saat 19:40'ta satışa çıkıyor! Kombine satışlarımız 25 Haziran Salı günü sona erecektir ve bir daha satışa açılmayacaktır" denildi.

2024-2025 sezonu kombine fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün alt 103-104 blok 6 bin 500 TL, 102-105 blok 5 bin 500 TL, maraton üst 222-223-224 blok 2 bin 250 TL, 220-221-225-226 blok 2 bin 250 TL, 219-227 blok 2250 TL, maraton alt 115-116-117-118-119-120-121 blok 4 bin 500 TL, kuzey kale arka üst bin 940 TL, kuzey kale arka alt 2 bin 250 TL, güney kale arka alt 2 bin 250 TL, VIP B 35 bin TL"

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