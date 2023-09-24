Adana Demirspor 3 kırmızı kart gördü, ilk kez yenildi

Adana Demirspor, 3 kırmızı kart gördüğü maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve Trendyol Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

Adana Demirspor'da Ertaç Özbir, 19. dakikada kırmızı kart gördü. Ben Ouannes'in şutuna ceza sahası dışında elle müdahale eden tecrübeli kaleci, takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa, 25. dakikada Aytaç Kara'nın frikik golüyle öne geçti.

STAMBOULI TOPU YERE VURDU, KIRMIZIYI GÖRDÜ



Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli, 40 ve 45+8. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası takımını 9 kişi bıraktı. Stambouli ikinci sarı kartını hakem kararı sonrası topu yere vurarak gördü.

ADANA DEMİRSPOR'DA GERGİNLİK

İlk yarı bu skorla sona erdi ve ardından Adana Demirspor'da gerginlik yaşandı. Teknik heyet ve futbolcular arasında uzun süreli tartışma yaşandı.

Soyunma odasına gidilirken Adana Demirspor'un futbol direktörü Gökhan Göktürk, koşarak Kevin Rodrigues'in yanına doğru ilerledi. Olası tartışmayı Dorukhan Toköz ve Semih Güler engellemeye çalıştı. Gökhan Göktürk'ün Kevin Rodrigues'e olan sert tepkisi kameralara yansıdı. Aynı sıralarda sahanın başka bölümünde bulunan Andrew Gravillon da sakinleştirilmeye çalışılan isimler arasındaydı.

AYTAÇ KARA SKORU PERÇİNLEDİ

Kasımpaşa, 51. dakikada Aytaş Kara'nın attığı penaltı golüyle galibiyetini perçinledi.

Adana Demirspor'un tek golü 80. dakikada Yusuf Erdoğan'ın penaltısıyla geldi.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜN ARDINDAN BİR KIRMIZI DAHA

HAkem Yasin Kol, son düdüğün ardından VAR'a geldi ve incelemede bulundu. Kol, Iron Gomis'e yaptığı faul nedeniyle Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'e kırmızı kart gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR İLK KEZ YENİLDİ

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup olan Adana Demirspor, 8 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 4 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 9'a çıkardı.

Kasımpaşa, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasınd Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Gianniotis topu kornere çeldi.

15. dakikada Hajradinovic'in pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Ngoy'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

19. dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Kaleci Ertaç, ceza sahası dışında kısa vuruşunda, rakip yarı saha ortalarında topu Ben Ouannes'e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlağa ceza sahası dışında elle müdahale eden Ertaç Özbir, hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

25. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kırmızı kart pozisyonu sebebiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın etkili şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+8. dakikada Adana Demirspor, 9 kişi kaldı. Konuk ekipte Stambouli, hakem kararına tepki olarak topa vurmasının ardından, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Belhanda'nın Winck'e ceza sahası içinde topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Yasin Kol penaltı olarak değerlendirdi.

51. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'in solundan ağlara gitti. 2-0

53. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'goy'un dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'den kornere gitti.

77. dakikada Nani'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis oyun alanına çeldi. Dönen topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'a Duhan Aksu'nun ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu Yusuf Erdoğan yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, bu pozisyonu direkt penaltı olarak değerlendirdi. Ardından pozisyonu VAR'da yeniden inceleyen hakem Kol, penaltı kararını doğruladı.

80. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan (Duhan Aksu dk. 74), Gökhan Gül (Bastien dk. 60), Aytaç Kara (Selim Dilli dk. 74), Ben Ouanes, Gomis, Hajradinovic (Saddiki dk. 85), Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Muhammed Ayeş, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon (Tayfun Aydoğan dk. 66), Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 66), Yusuf Sarı (Magomedaliev dk. 24), Yusuf Erdoğan, Belhanda (Nani dk. 57), Niang (Zeneli dk. 57)

Yedekler: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Abdulsamet Burak, Yusuf Barasi, Balotelli

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Goller: Aytaç Kara (dk. 25 ve 51 pen.) (Kasımpaşa), Yusuf Erdoğan (dk. 80 pen.) (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Ertaç Özbir (dk. 19), Stambouli (dk. 45+7), Rodrigues (maç sonunda) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Omeruo, Kemal Özdeş (Teknik direktör), Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)