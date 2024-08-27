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Spor

Adana Demirspor 4. hafta mesaisine başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

IHA27 Ağustos 2024 Salı 09:37 - Güncelleme:
Adana Demirspor 4. hafta mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Hazırlıklarını Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde sürdüren mavi-lacivertli ekip, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Mavi Şimşeklerimiz, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı" ifadelerine yer verildi.

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