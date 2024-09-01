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Spor

Adana Demirspor 5. hafta hazırlıklarını sürdürüyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

IHA1 Eylül 2024 Pazar 17:24 - Güncelleme:
Adana Demirspor 5. hafta hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan mavi- lacivertliler, bugün Antalyaspor maçının antrenmanına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise rejenerasyon çalışması yapıldı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı" denildi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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