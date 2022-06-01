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Spor

Adana Demirspor, Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Boluspor'da forma giyen Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 00:14 - Güncelleme:
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Boluspor'dan Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladıklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Boluspor'da forma giyen Abdurrahim Dursun ile anlaştı. Sol bek mevkisinde oynayan Abdurrahim Trabzonspor'dan Boluspor'a kiralık olarak gelmişti. Boluspor'da Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen Abdurrahim sezon boyunca da 4 Sarı kart gördü. Daha önce Trabzonspor, Kırklarelispor, 1461 Trabzonspor takımlarında forma giyen Abdurrahim Dursun önümüzdeki sezon Adana Demirspor forması giyecek.

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