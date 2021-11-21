Adana Demirspor, Altay'ı 3 golle geçti

21 Kasım 2021 Pazar 18:03 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 18:12

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Altay, Adana Demirspor'u konuk etti.

Bornova Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yunus Akgün, 55. dakikada Assombalonga ve 61. dakikada Akintola kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 48. dakikada Rayan'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 19'a yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Altay ise 16 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Altay ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka'nın şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirsporlu Akintola'nın ters kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48'inci dakikada Altay skora denge getirdi. Adana Demirspor defansının arkasına sarkan Kappel'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Muric'in çeldiği topla buluşan Rayan, soldan düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 1-1.

55'inci dakikada Adana Demirspor bir kez daha öne geçti. Sağdan Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda Deli kafayla topu altıpasa indirdi. Gelişine bir vuruş yapan Assombalonga fileleri havalandırdı: 1-2.

58'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Yunus'un ara pasında savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Vargas, Akintola'ya pasını verdi. Nijeryalı oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

60'ıncı dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Stambouli'nin ara pasında topla buluşan Akintola'nın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

87'inci dakikada Balotelli'nin pasında sol çaprazda topa sahip olan Metehan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

ALTAY: Lis (x) - Tolga (x), Murat (xx), Thiam (xx), Cebrail (x), Aka (x) (Dk. 46 Rayan xx), Poko (xx), Kappel (xx) (Dk. 84 Paixao), Pinares (x), Thaciano (xx) (Dk. 89 Kazımcan), Bamba (x)

ADANA DEMİRSPOR: Muric (xx) - Svensson (xx), Samet (xx), Deli (xxx), Rassoul (xx), Sinan (xx), Stambouli (xxx) (Dk. 89 Gökhan), Yunus (xxx) (Dk. 84 Semih), Vargas (xxx) (Dk. 68 Bjarnason xx), Akintola (xxx) (Dk. 84 Metehan), Assombalonga (xxx) (Dk. 69 Balotelli xx)

GOLLER: Dk. 48 Rayan (Altay) - Dk. 19 Yunus, Dk. 55 Assombalonga, Dk. 60 Akintola (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Samet, Balotelli (Adana Demirspor)