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Spor

Adana Demirspor, Avrupa'da tur için sahada olacak

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Avrupa'da tur için sahada olacak
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.

Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.

Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Avrupa'da 2 galibiyet ve 1 beraberlik

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

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