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Spor

Adana Demirspor ayrılığı açıkladı

Trendyol Süper Lig takımı Yukatel Adana Demirspor, oyuncusu Jovan Manev'i Hırvatistan Ligi ekiplerinden Osijek'e kiraladı.

5 Eylül 2023 Salı 22:21 - Güncelleme:
Adana Demirspor ayrılığı açıkladı
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Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev'i Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek'e kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jovan Manev'in kiralık transferi konusunda futbolcu ve Osijek Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşmış ve Hırvat ekibini elemişti.

  • yukatel demirspor
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