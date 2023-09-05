Adana Demirspor ayrılığı açıkladı

Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev'i Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek'e kiraladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jovan Manev'in kiralık transferi konusunda futbolcu ve Osijek Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşmış ve Hırvat ekibini elemişti.