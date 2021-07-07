7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:06

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Balotelli, Adana temsilcisinin yöneticileriyle transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise İtalyan golcünün agresif tavrına atıfta bulunularak "İki deli bir araya gelmemeliydik" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

BALOTELLI VE BELHANDA YENİDEN BİR ARADA

Bu arada Adana Demirspor'un bu sezonki diğer flaş transfer olan Younes Belhanda ile Mario Balotelli yıllar sonra yeniden aynı forma altında buluşmuş olacak. İkili 2016-2017 sezonunda Fransa'nın Nice takımında birlikte forma giymişlerdi.