Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanında

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde topladığı 30 puanla dördüncü sırada bulunan Adana Demirspor, 31 puanla bir üst sırasında yer alan Medipol Başakşehir karşısında galip gelmeye çalışacak.

Geride kalan hafta İstanbulspor'u 6-0 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini elde eden Adana ekibi, zirve yarışını sürdürmek için 3 maçtır yenilmeyen rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yenildiği Başakşehir'i ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup etmişti.