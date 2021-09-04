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Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Yunus Akgün ile anlaştık

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı kanat oyuncusu Yunus Akgün'ü kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

4 Eylül 2021 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 00:51
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Sarı kırmızılı takımla Yunus Akgün için prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü 1 yıllığına kiralamak için prensip anlaşmasına vardık. Yalnız resmiyet kazanmadan paylaşmıyoruz. Ancak maalesef bir yerlerden duyanlar paylaşıyor. Kısacası imzalamadan hiçbir transferi duyuramayız." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayı 28 kez giydi. Yunus, Galatasaray formasıyla 5 gol atıp 3 asist kaydederken 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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