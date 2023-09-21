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Spor

Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu

Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Y. Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Batı tribün üst: 366 TL

Batı tribün alt: 103-104 blok 745 TL, 102-105 blok 619 TL

Maraton üst: 366 TL

Maraton alt: 118 blok 872 TL, 117-119 blok 745 TL, 116-120 blok 682 TL, 115-121 blok 619 TL

Güney kale arkası alt: 303 TL

Güney kale arkası üst: 245 TL

Kuzey kale arkası alt: 303 TL

Güney balkon: 442 TL

Kuzey balkon: 200 TL

Misafir tribünü: 319 TL

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