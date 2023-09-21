Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Y. Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Batı tribün üst: 366 TL
Batı tribün alt: 103-104 blok 745 TL, 102-105 blok 619 TL
Maraton üst: 366 TL
Maraton alt: 118 blok 872 TL, 117-119 blok 745 TL, 116-120 blok 682 TL, 115-121 blok 619 TL
Güney kale arkası alt: 303 TL
Güney kale arkası üst: 245 TL
Kuzey kale arkası alt: 303 TL
Güney balkon: 442 TL
Kuzey balkon: 200 TL
Misafir tribünü: 319 TL