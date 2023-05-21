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Spor

Adana Demirspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabakanın VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak.

IHA21 Mayıs 2023 Pazar 13:10 - Güncelleme:
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.

Bu mücadelenin VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Bahtiyar Birinci eşlik edecek.

Ligin ilk yarısında oynanan İstanbul'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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