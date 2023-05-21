Adana Demirspor, Beşiktaş mesaisini tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Beşiktaş karşılaşması öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



Adana Demirspor bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet elde ederek 63 puanla Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Son 5 lig maçında ise sahadan galibiyet ile ayrıldı.