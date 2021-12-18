Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3 golle geçti

18 Aralık 2021 Cumartesi 22:05 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:05

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Vargas, 43. dakikada Balotelli ve 51. dakikada Bjarnasson kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 30. dakikada Diedhiou'dan geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 7. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 27 puanda kaldı ve 6. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Alanyaspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.