25 Eylül 2021 Cumartesi 21:01 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 21:14

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Yunus Akgün, 65. dakikada kendi ağlarını sarsan Steven Caulker, 78. dakikada Mario Balotelli ve 85. dakikada penaltıdan Assombalonga'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta gol attıktan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a "benim beynim var" şeklinde hareket yapan Mario Balotelli, Adana Demirspor taraftarlarından yoğun ilgi gördüğü maçta 81. dakikada alkışlarla oyundan çıktı. İtalyan oyuncu, bu sezon 3 gol ve 2 asistlik performansa ulaşırken, takımının en çok skor katkısı veren oyuncusu oldu.

Öte yandan Gaziantep FK, ilk dört dış saha maçından 1 puan çıkararak, bu süreçte en az puan topladığı Süper Lig sezonunu yaşamış oldu.

Bu sonucun ardından sezonun 2. galibiyetini alan Adana Demirspor, 3 beraberliğiyle birlikte puanını 9'a yükseltti. 3 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacakken, Gaziantep FK evinde Altay'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sol kanattan Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa kafayı vuran Yunus Akgün meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Sagal'ın ortasında altıpas içerisinde topa vuran Figueiredo, meşin yuvarlığı müsait pozisyonda dışarı attı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

57'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında kendi yarı alanından hızla çıkan Yunus, metrelerce topla koşarak pasını ters taraftaki Balotelli'ye verdi. Balotelli'nin kaleyi görür görmez vurduğu şutta top dışarı çıktı.

65'inci dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Assombalonga sağdan çizgiye inip, sert bir orta kesti. Caulker'a çarpan top ağlara gitti: 2-0.

72'nci dakikada Gaziantep FK'nin rakip ceza sahasına yakın mesafeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Muhammet geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top çok az auta gitti.

78'inci dakikada Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Sinan Kurt'un önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını sol çaprazdaki Balotelli'ye verdi. Balotelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

84'üncü dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Djilobodi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

85'inci dakikada penaltı atışını kullanan Assombalonga topu ağlara gönderdi: 4-0.

Mücadele Adana Demirspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat Kaplan- Svensson (Dk. 81 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 89 İzzet), Stambouli, Vargas (Dk.63 Assombalonga), Bjarnason, Yunus Akgün (Dk.63 Metehan Mimaroğlu), Balotelli (Dk.81 Castro)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan (Dk. 46 Kitsiou), Caulker, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Merkel, Messaoudi (Dk. 68 Kenan Özer), Sagal (Dk.68 Dicko), Recep Niyaz, Figueiredo (Dk. 81 Maxim), Muhammet Demir

GOLLER: Dk.11 Yunus Akgün, Dk.65 Caulker (K.K.), Dk. 78 Balotelli, Dk. 85 Assombalonga (P) (Adana Demirspor),

SARI KARTLAR: Stambouli (Adana Demirspor), Figueiredo, Djilobodji (Gaziantep FK)