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Spor

Adana Demirspor evinde rakibini ezdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Adana Demirspor rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

15 Nisan 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Adana Demirspor evinde rakibini ezdi
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan Adana Demirspor, 18. dakikada Yusuf Sarı'nın asisti ve David Akintola'nın golüyle öne geçti. Akintola, 21'de farkı 2'ye çıkardı. İlk golün asistini yapan Yusuf Sarı, 27. dakikada üst üste çalımların ardından yaptığı şık vuruşla 9 dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin 80. dakikadaki golüyle farkı 4'e çıkardı. Younes Belhanda, 90. dakikada penaltıdan skoru belirledi.

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Vincenzo Montella, göreve geldikten sonra İstanbul takımlarıyla Adana'da 11 maça çıkan Adana Demirspor hiç mağlup olmadı ve 7. galibiyetini elde etti.

ADANA DEMİRSPOR EVİNDE NAMAĞLUP

Bu sezon evinde oynadığı 14 maçta da yenilmeyen Adana Demirspor, 10. galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanında yara sarmaya çalışacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Rodrigues'in sağ kanatta paslaşarak kullandığı köşe atışında topu alan Belhanda'nın ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç sol tarafına yatarak direğin dibinden meşin yuvarlağı auta gönderdi.

11. dakikada sol kanattan Rodrigues'in pasına hareketlenen Akintola'nın ceza alanı içinde vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'i geçen meşin yuvarlağa çizgi önünde Djilobodji ayak koyarak topun ağlara gitmesini önledi.

18. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın ceza yayı önünden pasında sol kanatta topla buluşan Akintola, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde Badou Ndiaye'ye müdahale etmek isteyen Fabiano'nun ayağından seken topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 2-0.

26. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderilen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Cherif Ndiaye'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza alanına girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundan filelere gitti: 3-0

44. dakikada Fall'ın ceza alanı içinde Mustafa Eskihellaç'a göndermek istediği topu araya giren savunma uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...

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