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Spor

Adana Demirspor farklı kazanarak turladı

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde evinde konuk ettiği Adıyaman FK'yı 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

18 Ekim 2022 Salı 22:26 - Güncelleme:
Adana Demirspor farklı kazanarak turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Adıyaman FK ile karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Adana Demirspor, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Vincenzo Montella'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Yusuf Sarı, 60,64 ve 74. dakikalarda Erhun Öztümer ve 85. dakikada Gökhan Töre attı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, kupada 4. tura yükseldi. Adıyaman FK, organizasyona veda etti.

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