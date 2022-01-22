Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 5 golle yıktı

22 Ocak 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:08

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor kendi sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 5-0'lık skorla kazandı.

Akdeniz ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 35 ve 67. dakikalarda Britt Assombalonga, 58. dakikada ve 90. dakikada Yunus Akgün ve 83. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Fatih Karagümrük'te Yann Karamoh, 31. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, iki maç aradan sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Fatih Karagümrük ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Emre Mor'un pasıyla topla buluşan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından sert vurdu. Top kaleci Muric'te kaldı.

10. dakikada Biglia'nın yaptığı ortaya arka direkte yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda topu Muric kurtardı.

15. dakikada sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içinden yaptığı orta, kaleci Viviano'da kaldı.

17. dakikada Balkovec'in pasında Emre Mor'un gelişine yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatan korner atışında, ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada orta sahadan atılan topla ceza alanı yayı önünde buluşan Belhanda'nın kaleci Viviano'nun açılmasını fırsat bilerek yaptığı aşırtma vuruşunda top dışarı çıktı.

55. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza alanı içinde sağ kanattan yerden vuruşunda kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada ceza sahası dışında Borini'nin sert şutunda kaleci Muriç sektirdiği topa iki hamlede hakim oldu.

58. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Assombalonga'nın pasıyla ceza alanı içine giren Yunus Akgün'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırması üzerine VAR kararı beklendi. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, VAR'dan gelen bilgi sonrası orta noktayı gösterdi: 2-0

67. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta kale sahası çizgisi önünde Assombalonga topa dokundu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

74. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Assombalonga'nın sert vuruşunda kaleci Viviano topa hakim oldu.

83. dakikada Adana Demirspor dördüncü gole ulaştı. Yunus Akgün'ün sağ kanatta ceza sahası içinde yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

86. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tunay Torun'un yakın köşeye doğru vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

90. dakikada Adana Demirspor farkı beşe çıkardı. Balotelli'nin kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza alanına girdikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0

Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 81 Semih Güler), Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 75 Bjarnason), Stambouli, Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 75 Lucas Castro), Vargas (Dk. 75 Akintola), Assombalonga (Dk. 81 Balotelli)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Balkovec (Dk. 66 Alparslan Erdem), Bistrovic (Dk. 66 Toure), Biglia, Emre Mor (Dk. 77 Tunay Torun), Jimmy Durmaz (Dk. 46 Vato Arveladze), Karamoh, Borini,

GOLLER: Dk. 36 ve 67 Assombalonga, Dk. 58 ve 90 Yunus Akgün, Dk. 83 Balotelli (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 35 Jimmy Durmaz, Dk. 63 Borini, Dk. 65 Balkovec, Dk. 79 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk. 31 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)