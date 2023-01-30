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Spor

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta! İşte bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'un, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.

IHA30 Ocak 2023 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta! İşte bilet fiyatları
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Batı tribün üst: 200 TL

Batı tribün alt: 103-104 blok 400 TL, 102-105 blok 300 TL, 101-106 blok 200 TL

Maraton üst: 180 TL

Maraton alt: 118 blok 400 TL, 117-119 blok 350 TL, 116-120 blok 300 TL, 115-121 blok 275 TL, 114-122 blok 170 TL

Güney kale arkası alt: 135 TL

Güney kale arkası üst: 110 TL

Kuzey kale arkası alt: 135 TL

Kuze kale arkası üst: 110 TL

Güney balkon: 200 TL

Kuzey balkon: 200 TL

Misafir tribünü: 140 TL

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