Adana Demirspor galibiyet hasretine son verdi

18 Eylül 2021 Cumartesi 21:09 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 21:12

Süper Lig'in 5. haftasında galibiyeti olmayan iki takım, Adana Demirspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-1'lik skorla kazanarak ligde ilk galibiyetini aldı.

Bu maça kadar Süper Lig'de çıktığı son 33 maçı (8B 25M) ve son 16 iç saha karşılaşmasını (5B 11M) kazanamayan Adana Demirspor, iki alanda da lig tarihinin en uzun serilerini sona erdirdi.

Galibiyet öncesinde 2 beraberliği olan Adana Demirspor böylece puanını 5 yaparken, teknik direktör Bülent Uygun'un tartışıldığı Rizespor 1 beraberlikle 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanında puan arayacakken, Rizespor ise evinde Altay'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da topla buluşan Boldrin, ceza sahası dışından düzgün plase ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

56'ncı dakikada Adana Demirspor'un atağında kaleci ile baş başa kalan Metahan, son dokunuşu yapamadı ve mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.

58'inci dakikada Adana Demirspor'da Svensson'un sağ kanattan ortasında Vergas, topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Adana Demirspor'da köşe vuruşunu kullanan Simon Deli kafa ile topu Bjarnason'un önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

77'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisine giren Castro'nun sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Adana Demirspor'da kontra atağa çıkan Metehan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Metehan'ın plasesinde meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Alparslan Dedeş (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat (xx)- Rassoul (xx), Simon Deli (xx), Samet (xx), Svensson (xx)(Dk.82 Tarık (?), Stambouli (xx)(Dk.63 Yunus (x), Sinan (xx), Vergas (xxx)(Dk.63 Lucas (x), Bjarnason (xxx), Ezeh (x)(Dk.55 Metehan(x), Balotelli (xxx)(Dk.82 Assombalonga (?)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Baiano (xx), Selim (xx), Holmen (xx), Alberk (xx), Djokovic (xx)(Dk.46 Alper (xx), Sabo (xx)(Dk.46 Phiri (xx),Boyd (xx), Boldrin (xx)(Dk.80 Deniz (?), Bolasie (xx)(Dk.65 Remy (?), Pohjanpalo (xx)

GOLLER: Dk.33 Balotelli (Pen), Dk.40 Vergas, Dk.66 Bjarnason (Adana Demirspor), Dk.53 Boldrin (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Svensson, Metehan (Adana Demirspor) , Selim, Djokovic, Phiri (Çaykur Rizespor)