Adana Demirspor, Giresunspor maçına hazır

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmana yeni transfer Mert Çetin'de katıldı.

Adana Demirspor ile Bitexen Giresunspor, yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 33 puanla 4. sırada yer aldı.