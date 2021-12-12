Adana Demirspor, Giresunspor'u 90+3'te devirdi

12 Aralık 2021 Pazar 15:41 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 15:41

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Benjamin Stambouli attı.

Adana temsilcisi bu galibiyetle puanını 23'e çıkardı ve 8. sırada yer aldı. 19 puanda kalan Giresunspor ise 13. basamakta bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Svensson'un sağ çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda kornere çeldi.

10. dakikada Balotelli'nin kafa pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun şutunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki Yavru'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada ceza sahası dışında Akintola'dan seken topu önünde bulan Balotelli'nin şutunda, top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zeki Yavru'nun yerden kaleye vuruşunda, kaleci Muric topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Öte yandan karşılaşmadan önce, vefat eden MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanlarından Cemal Aydın için saygı duruşunda bulunuldu.

2. yarının detayları birazdan...