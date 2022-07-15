Adana Demirspor hazırlık maçında İstanbulspor'u yendi

Adana Demirspor, hazırlık maçında ligin yeni ekibi İstanbulspor'u 3-2 yendi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'ndaki bir otelde kamp yapan Adana Demirspor ile İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karacasu Beldesi'ndeki bir otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmaya Adana Demirspor mücadeleye Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Sanuc, Rodriguez, Badou, Bjarnason, Belhanda, Akıntola, Onyekuru ve Britt 11'iyle çıktı.

İstanbulspor ise Alp Arda, Ali Yaşar, Ologo, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber, Kağan Barış, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz ve Abazaj 11'iyle sahada yer aldı.

Adana Demirspor'un gollerini 35. dakikada Britt, 41. dakikada Onyekuru ve 75. dakikada sonradan oyuna giren Erhun Öztümer atarken, İstanbulspor'un gollerini ise 1. dakikada Jetmir Topalli ve 7. dakikada İbrahim kaydetti.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.