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Spor

Adana Demirspor istemişti! David Luiz'den haber geldi...

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demispor David Luiz'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Brezilyalı savunmacı David Luiz Flamengo'ya transfer oluyor.

9 Eylül 2021 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:50
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Brezilyalı futbolcu David Luiz Arsenal'den ayrılmış ve bonservisini eline almıştı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo, 34 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un da transferini gerçekleştirmek istediği David Luiz'den kötü haber gelmiş oldu.

Haberde; Flamengolu yöneticilerin bir sözleşme hazırladığı ve kısa süre içerisinde transferin bitebileceği belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, transfer döneminde Adana Demirspor'un da gündemine gelmişti. Kulübün başkanı Murat Sancak, "David Luiz'i istedik ama fiyatından dolayı anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

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