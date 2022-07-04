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Spor

Adana Demirspor, Jovan Manev'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bregalnica Stip'te forma giyen Jovan Manev'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
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Adana Demirspor, Jovan Manev'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Manev, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Manev kimdir?

25 Ocak 2001 yılında Kuzey Makedonya'nın Kocani kentinde dünyaya gelen Manev, 21 yaşında ve savunma bölgesinde görev yapıyor. Makedonya 1. Ligi'nde bu sezon 30 karşılaşmada görev alan Manev, 2 gol ve 1 asist yapma başarısı yakaladı. Sertliği ile ön plana çıkan genç savunma oyuncusu bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 11 sarı kart gördü. Genç oyuncu Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı'nda ise 4 karşılaşmada görev aldı.

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