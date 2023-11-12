Adana Demirspor karşısında zorlu sınav! Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Kanarya, sezonun en kritik mücadelelerinden birisine çıkmaya hazırlanırken İsmail Kartal'ın maça dair planı, deplasman ekibi adına en belirleyici faktör olacak.

İSMAİL CEZALI, OSAYI SINIRDA



Kart cezası bulunan İsmail Yüksek, Adana Demirspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Ligde 3 sarı kartı bulunan Bright Osayi-Samuel, Kanarya'da kart sınırında yer alıyor. Nijeryalı futbolcu, bu akşam kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

TÜM GÖZLER YİNE DZEKO'DA



Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında yedek bekleyen Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşacak. Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesinde gol atamayan Boşnak yıldız, bu sezon 15 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı.

37 yaşındaki forvet, ligdeki 11. karşılaşmasında 10 gole (3 de asisti var) ulaşarak Galatasaray'dan Icardi ile krallık yarışında kapışıyor. Deplasmanda oynadığı son iki lig maçında da gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu (toplam 4 gol), üst üste 3 ve daha fazla dış saha karşılaşmasında fileleri havalandırdığı son dönemi Aralık 2019-Ocak 2020 arasında Serie A'da Roma formasıyla yaşamıştı.

AĞIRLIKLARINI KOYMALARI GEREK



Adana, uzun süredir Süper Lig'in en zor deplasmanlarından biri ve bu sezon da bu gerçek değişmedi. Emre Akbaba ve Younes Belhanda'nın üretkenlikleri, lider gibi oynamaları ve skora dokunma becerileri, Yusuf Sarı'nın çabukluğu, Stambouli'nin tecrübesi ile her takımı yenebilirler. Fenerbahçe'de ise asıl sınav şimdi başlıyor.

Bana göre büyük takım oyuncusu tarifinde üst üste 2 mağlubiyetten rahatsızlık duyarak buna tepki veren oyuncu grubu var. Kısacası Fenerbahçe'de stoper krizine rağmen önce oyuncuların yaşanan mağlubiyetlerden rahatsız olup, ağırlıklarını koymaları gerek. Bu duruma aşina Dzeko, Tadic, Ferdi, İrfan Can gibi isimler Adana Demirspor deplasmanında takımın kilit isimleri olabilirler.

BİR HAYLİ ZORLAŞTIRACAK



Teknik direktör İsmail Kartal için de eleştiriler başlamadan önünü kesmek adına önemli bir sınav. Zaman zaman ezber hamlelerin dışına çıkmak da hoca için zor ama denenmesi gereken bir şey olabilir. Örneğin zaman zaman Umut Nayir ya da Batshuayi'yi önde kullanıp Dzeko'yu stoperlerden kurtarmak gibi. Diğer taraftan Adana Demirspor bu tip maçları çok seven bir takım. Taraftarının takımın temposunun düşmesine izin vermeyecek kadar sürekli ve coşkulu oluşu, Fenerbahçe'nin işini bir hayli zorlaştıracak. Sonuç olarak Fenerbahçe hem çok tempolu oynamak hem de tempolu oynarken kontrolü de elinde tutmak zorunda. Maç git gele dönerse ev sahibi, avantajlı duruma geçebilir.