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Spor

Adana Demirspor, Kasımpaşa mesaisini tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Adana Demirspor maç hazırlıklarını tamamladı.

AA14 Nisan 2023 Cuma 22:27 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Kasımpaşa mesaisini tamamladı
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Kasımpaşa karşılaşması öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Adana Demirspor bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 48 puan ile 4. sırada yer aldı. Mavi-lacivertliler son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı..

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