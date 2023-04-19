Adana Demirspor, Konya'dan 3 puan ile döndü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 28. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle öne geçen Adana Demirspor'a 40. dakikada Mahir yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Akintola, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 56. dakikada Cherif N'Diaye'nin golü Adana Demirspor'u öne geçirdi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Adana Demirspor 54 puana yükseldi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

Adana Demirspor bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk ederken Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında hareketlenen Onyekuru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

28. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, bekletmeden içeri kesti. Altı pas önünde topla buluşan Badou Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

41. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Yarı sahasından çıkma hazırlığındaki Adana Demirspor'da Rodrigues ile mücadelesinde topu kapan Mahir Emreli'nin, ceza yayı üzerinden sert plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

44. dakikada Stambouli'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden köşeye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Sarper Barış Saka, penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in sağından ağlara gönderdi: 1-2.

77. dakikada Guilherme'nin ceza sahası içinde yerde gönderdiği topu Muhammet Demir ıskaladı.

90+1. dakikada Guldbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Diouf, ceza sahası önünde meşin yuvarlağı Soner Dikmen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Bouchalakis (Dk. 59 Paz), Soner Dikmen, Moreno (Dk. 73 Michalak), Pozuelo (Dk. 59 Muhammet Demir), Diouf, Mahir Emreli (Dk. 59 Muric)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Mert Çetin, Rodrigues, Stambouli (Dk. 73 Manev), Badou Ndiaye (Dk. 83 Furkan Soyalp), Akintola, Onyekuru (Dk. 56 Gökhan İnler), Emre Akbaba (Dk. 73 Belhanda), Cherif Ndiaye (Dk. 83 Guldbrandsen)

Goller: Dk. 28 Badou Ndiaye, Dk. 56 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 41 Mahir Emreli (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 48 Akintola (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Badou Ndiaye, Dk. 70 Svensson (Adana Demirspor), Dk. 35 Moreno, Dk 56 Sehic (Arabam.com Konyaspor)