Adana Demirspor, Konyaspor mesaisine başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Adana Demirspor bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken 51 puan ile ligde 4. sırada yer alıyor.
Mavi-lacivertliler son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarına katılma şansını hala sürdüryor.