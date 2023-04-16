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Spor

Adana Demirspor, Konyaspor mesaisine başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 21:18 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Konyaspor mesaisine başladı
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Adana Demirspor bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken 51 puan ile ligde 4. sırada yer alıyor.

Mavi-lacivertliler son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarına katılma şansını hala sürdüryor.

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