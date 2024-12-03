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Spor

Adana Demirspor kupada turu uzatmalarda geçti

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ağırladığı TFF 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor'u uzatmalarda 4-3 yendi ve tur atladı.

3 Aralık 2024 Salı 21:00 - Güncelleme:
Adana Demirspor kupada turu uzatmalarda geçti
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Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda,ı TFF 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda 90 dakikası 3-3 tamamlanan maçı Adana Demirspor, uzatmalarda 4-3 kazandı.

Mücadelede Sebat Gençlikspor, Adnan Gülen'in 34 ve 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Adana Demirspor, 50. dakikada Tolga Kalender, 59. dakikada Semih Güler ve 62. dakikada Florent Shehu ile attığı gollerle 3-2 öne geçti. Dakikalar 66'yı gösterirken Sebat Gençlikspor'da Taha Balcı penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi.

90 dakikası 3-3 beraberlikle sona eren ve uzatma dakikalarına gidilen maçta Adana Demirspor, 103. dakikada Arda Okan Kurtulan'la 4-3 öne geçti.

Uzatmaların kalan dakikalarında başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 4-3 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci tura yazdı.

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