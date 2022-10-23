Adana Demirspor liderlik fırsatını tepti

Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golü 22. dakikada Mame Diouf'tan gelirken, Adana Demirspor bu gole 32. dakikada Babajide Akintola ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Maçın başında Adana Demirspor, yoğun baskısına rağmen öne geçemedi. Konyaspor ilk isabetli şutunda golü buldu.

Konyaspor'da Mame Diouf, Süper Lig'de çıktığı 79 maçta 32 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.

RAKITSKYI CEZALI

Adana Demirspor'da 63. dakikada sarı kart gören Rakitskyi, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

BELHANDA NET FIRSATI KAÇIRDI

85. dakikada Yusuf Sarı'nın sol ayağıyla ceza sahasına çevirdiği top kafalardan sekip kale önündeki Belhanda'nın önünde kaldı. Faslı futbolcu çok uygun pozisyonda topu üstten auta attı.

LİDERLİK ŞANSINI TEPTİ

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 22 puana çıktı ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yaptı. Akdeniz ekibi liderliği sarı lacivertlilere kaptırdı. Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı.

Adana Demirspor'un 3. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti dışında yenilgisi yok. Montella'nın öğrencileri bu sezon çıktıkları 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligin bir sonrali haftasında Adana Demirspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Akintola'nın ceza sahası çizgisinde sağ çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp dışarı çıktı.

22. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Diouf kafayla topu altıpasa indirdi. Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu önünde bulan Diouf, meşin yuvarlağı sağ ayağıyla filelere gönderdi: 0-1

24. dakikada ceza sahası içinde korner çizgisine yakın sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Sehic topu çıkardı.

31. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazda ceza sahası köşesinden sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

32. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında Akintola'nın ön direkte kafa vuruşunda, kaleci Sehic'in kale çizgisinde müdahalesine rağmen çizgiyi geçen top ağlarla buluştu: 1-1

35. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kaleci Ertaç Özbir yerden seke topa sahip oldu.

40. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Akintola'nın ceza yayı civarından vuruşunda top dışarı çıktı.

45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı. Dönen topa hakim olan Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

52. dakikada ceza sahası yayında Emre Akbaba'nın yerden şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

56. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda, top dışarı çıktı.

65. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanattan taşıdığı topa ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı az farkla uzak direğin yanından dışarı gönderdi.

73. dakikada savunmanın arkasına sarkan Amilton'dan önce kaleci Ertaç Özbir, ceza sahasında yatarak topa hakim oldu.

80. dakikada Paz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

82. dakikada Paz'ın ceza sahası içine pasında son anda araya giren Samet Akaydın, tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Assombalonga'nın kafa vuruşunda, defanstan seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+5 Semih Güler'in ceza sahası içinde topuk pasında sağ kanatta topu önünde bulan Ndaye'nin vuruşunda, top dışarı gitti.

90+9. dakikada Belhanda'nın vuruşunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi (Dk. 74 Semih Güler), Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 83 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 65 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 83 Assombalonga), Emre Akbaba (Dk. 74 Gulbrandsen), Belhanda

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 89 Muric), Çekiçi (Dk. 46 Paz), Soner Dikmen (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 60 Amilton), Diouf (Dk. 66 Muhammet Demir)

GOLLER: Dk. 22 Diouf (Arabam.com Konyaspor), Dk. 32 Akintola (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Soner Dikmen, Dk. 37 Hadziahmetovic, Dk. 38 Sehic, Dk. 60 Ahmet Oğuz, Dk. 77 Paz, Dk. 90+8 Muric (Arabam.com Konyaspor), Dk. 63 Rakitskyi, Dk. 90+8 Vincenzo Montella (Teknik Direktör) (Adana Demirspor)