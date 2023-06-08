Adana Demirspor ligi galibiyetle bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve ligi 69 puanla 4. sırada tamamladı. Başkent ekibi ise ligi 42 puanla 11. sırada bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

9. dakikada Beridze'nin ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Vedat'a çarparak dışarıya çıktı.

30. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası içerisinde sırtı dönük pozisyonda olan Belhanda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

38. dakikada Adana Demirspor ceza sahası arkasına atılan pasla buluşan Beridze, kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda top üstten dışarıya çıktı.

45. dakikada Belhanda'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta Arda Kızıldağ, kafayla topu çizgiden çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

61. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze'nin vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson, topla ceza sahası içerisine kadar ilerledikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2

MAÇTAN DETAYLAR



Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Selahattin Altay xx, Murat Altan xx

MKE Ankaragücü: Doğukan Kaya xx, Malcuit xx (Mert Can dk. 87 ?), Radakovic xx (Arda Ünyay dk. 70 xx) Arda Kızıldağ xx, Gökkhan Töre xx, Kitsiou xx, Dokanovic xx, Hasan Ali Kaldırım xx (İbrahim Yılmaz Çiçek dk. 86 ?) Fıratcan Üzüm xx, Chatzigiovanis xx (Milson dk. 63 xx) Beridze x (Hanousek dk. 62 xx)

Yedekler: Kaan Çinkaya, Bahadır Han Göngördü, Diack

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, İsmail Çokçalış xx (Semih Güler dk. 46 xx), Manev xx, Abdurrahim Dursun xx, Rodrigues xx (Yusuf Sarı dk. 75 x), Yıldırım Mert Çetin xx, Gökhan İnler xx, Nongoh xx (Barrios dk. 46 xx), Emre Akbaba xxx (Salih Kavrazlı dk. 67 xx) Yusuf Erdoğan xx (Jaganjac dk. 84 ?) Belhanda xx

Yedekler: Goran Karacic, Mustafa Kapı, Akintola, Stambouli, Hijran Ali Boyacı

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Milson (dk. 82) (Ankaragücü), Belhanda (dk. 30), Emre Akbaba (dk. 57) (Adana Demirspor)