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Spor

Adana Demirspor, M'Baye Niang transferini bitirdi

Adana Demirspor, Senegalli futbolcu M'Baye Niang ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu, Türkiye'ye gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

8 Ağustos 2023 Salı 20:04 - Güncelleme:
Adana Demirspor, M'Baye Niang transferini bitirdi
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Adana Demirspor, forvet hattını M'Baye Niang ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Akdeniz ekibi, Senegalli futbolcu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Niang, Adana Demirspor'a transferini tamamlamak adına en geç çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.

28 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmesinin ardından Adana Demirspor'a 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.

M'BAYE NIANG KİMDİR?

Caen altyapısından yetişen M'Baye Niang, kariyerinde; Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux ve Auxerre formaları giydi.

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