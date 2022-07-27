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Spor

Adana Demirspor, Napoli ile berabere kaldı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile 2-2 berabere kaldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:31 - Güncelleme:
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Adana Demirspor, hazırlık maçında İtalyan ekibi Napoli ile karşı karşıya geldi. Teofilo Patini Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

BALOTELLI VE YUSUF PENALTIDAN ATTI

İlk yarısı 0-0 biten maçın 55. dakikasında Lozano, Napoli'yi 1-0 öne geçirdi. 73. dakikada ise Mario Balotelli penaltı golüyle sahneye çıktı ve skor 1-1 oldu. 87. dakikada Adana ekibi bir kez daha penaltı kazandı. Yusuf Sarı skoru 2-1 yaptı. Maçta perdeyi kapatan golü yine Lozano 90+4. dakikada attı ve maç 2-2 sonuçlandı.

İLK RAKİP GİRESUNSPOR

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te Giresunspor ile deplasmanda oynayacak.

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