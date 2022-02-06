Adana Demirspor, Rize'de 4 golle kazandı

6 Şubat 2022 Pazar 18:22 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 18:22

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u konuk etti. Rize Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 4-1 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Birkir Bjarnason, 33 ve 71. dakikalarda Mario Balotelli kaydetti.

Rizespor'un tek golü ise 80. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi. Sarı'nın golünde asisti yapan isim Rizespor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes oldu.

Bu sonucun ardından puanını 40 'a yükselten Adana Demirspor, ligde 3. sıraya yerleşti. 22 puanda kalan Rizespor ise ligin 18. sırasında konumlandı.

Gelecek hafta Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Vargas'ın gelişine şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

18. dakikada Vargas'ın ceza sahası içerisine yerden ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Balotelli'nin altı pas içerisinde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen, çelmeyi başardı.

27. dakikada Stambouli'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Bjarnason'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1

33. dakikada Vargas'ın ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra pasında boş durumdaki Balotelli'nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'in solundan filelere gitti: 0-2

45+1. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza sahası içerisine Deniz Hümmet'in düzeltip vuruşunda kaleci Muric'ten döndü. Pohjanpalo dönen topa sert vurdu, kaleci Muric, bir kez daha uzanarak ayakları ile kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada ceza yayı üzerinde Yusuf Sarı'nın sert şutunda, iyi yer tutan kaleci Muric topu kontrol etmeyi başardı.

67. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içerisine giren Vargas'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Zafer Görgen topu kornere çeldi.

72. dakikada kazanılan faul atışında Balotelli'nin yaklaşık 30 metreden plase vuruşunda, iyi yer tutamayan kaleci Zafer Görgen'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-3.

81. dakikada Fernandes'in sağ kanattan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Yusuf Sarı, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla topu filelere gönderdi: 1-3.

86. dakikada kazanılan korner sonrası Vargas'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Boldrin'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Stambouli'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Boldrin'in ters kanada uzun pası sonrası Bolasie'nin göğsü ile kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan ayakları ile topu çelmeyi başardı.

90+3. dakikada Gökhan Gönül'ün savunmanın arkasına pasına hareketlenen Pohjanpoalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Ferhat Kaplan uzanarak filelere gitmekte olan topu çeldi.

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Baiano (Dk. 71 Fernandes), Sabo (Dk. 90+3 Kubilay Kanatsızkuş), Alper Potuk (Dk. 46 Yusuf Sarı), Boldrin, Deniz Hümmet (Dk. 46 Bolasie), Pohjanpalo

ADANA DEMİRSPOR: Muric (Dk. 79 Ferhat Kaplan), Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Simon Deli (Dk. 83 Semih Güler), Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 79 Sinan Kurt), Bjarnason, Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 46 Akintola), Vargas, Balotelli (Dk. 72 Assombalonga)

GOLLER: Dk. 27 Bjarnason, Dk. 33 ve 72 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 81 Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 10 Alper Potuk, Dk. 30 Sabo, Dk. 55 Emir Han Topçu (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Yusuf Sarı, Dk. 84 Bolasie, Dk. 90+6 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Bjarnason, Dk. 82 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+9 Assombalonga (Adana Demirspor)