Adana Demirspor sahasında Cluj'u konuk edecek

Adana Demirspor tur için sahaya çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Belçikalı Nathan Verboomen yönetecek.

Temsilcimizin Avrupa'daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti.

Mavi-lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok.

Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3. Eleme Turu'nda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Karacic, Rodrigues, Semih, Gravillon, Svensson, Emre, Stambouli, Akintola, Yusuf Sarı, Belhanda, Ndiaye.

Cluj: Sava, Tiru, Morgan, Kresic, Tachtsidis, Camora, Manea, Avounou, Filip, Deac, Betancor.