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Spor

Adana Demirspor sahasında Cluj'u konuk edecek

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Cluj'u ağırlayacak.

TRT Spor3 Ağustos 2023 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Adana Demirspor sahasında Cluj'u konuk edecek
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Adana Demirspor tur için sahaya çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Belçikalı Nathan Verboomen yönetecek.

Temsilcimizin Avrupa'daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti.

Mavi-lacivertli ekipte transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok.

Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon 3 müsabakaya çıktı. İlk iki karşılaşmasını kazanan Cluj'un, evinde Craiova ile oynadığı son maç 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3. Eleme Turu'nda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Karacic, Rodrigues, Semih, Gravillon, Svensson, Emre, Stambouli, Akintola, Yusuf Sarı, Belhanda, Ndiaye.

Cluj: Sava, Tiru, Morgan, Kresic, Tachtsidis, Camora, Manea, Avounou, Filip, Deac, Betancor.

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