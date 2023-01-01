Adana Demirspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü sahasında yapacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Adana Demirspor geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. Güney ekibi Spor Toto Süper Lig'de 27 puan ile 4. sırada bulunuyor.

İstanbulspor ise geçtiğimiz hafta bir başka İstanbul temsilcisi olan Kasımpaşa'yı ağırlamış ve sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

İstanbulspor ise 11 puan ile 18. sırada bulunuyor.