Adana Demirspor seriyi 5 maça çıkardı! 3 puan 4 golle geldi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor 4-2 kazandı.

Alanyaspor, 11. dakikada Efhimis Koulouris'in attığı golle öne geçti. Adana Demirspor, 18. dakikada Cherif Ndiaye ile eşitliği sağladı. Adana Demirspor, 45+6'da Younes Belhanda ile öne geçti. Alanyaspor, bu kez Efecan Karaca'nın 45+11'deki penaltısıyla skora denge getirdi.

İlk yarıdaki yaklaşık 17 dakikalık uzatmanın ardından takımlar soyunma odasına 2-2 ile gitti.

Adana Demirspor, 56. dakikada bu kez Yusuf Sarı ile öne geçti. Montella'nın ekibi, bu kez rakibine yakalanmadı ve 2. golü atan Belhanda, 66. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Adana Demirspor, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor ligde üst üste 5. kazandı ve 60 puana yükseldi. Alanyaspor 38 puanda kaldı.

Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sol kanatta ceza sahası içinde Belhanda'nın ortasında kale sahası önünde Onyekuru'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın ceza sahası dışına çıkardığı topu Efecan Karaca kafayla kale sahası içine gönderdi. Burada topla buluşan Koulouris'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

18. dakika Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru'yu geçen topla buluşan Cherif Ndiaye'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

42. dakikada sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+5. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Onyekuru'nun sol kanatta ceza sahasına girdikten sonra yerden pasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

45+7. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği yakaladı. Penaltı kullanan Efecan Karaca'nın vuruşunda sağ tarafa yatan kaleci Ertaç Özbir'in üstünden top ağlarla buluştu: 2-2

Maçın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Cavaleiro'nun ceza sahası dışından sert şutunda savunmadan seken topu kaleci Ertaç Özbir, yatarak kontrol etti.

55. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında kale sahası önünde Cherif Ndiaye'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

56. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Belhanda'nın sağ kanata attığı pasta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza yayı civarından şutunda meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu: 3-2

66. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Rodrigues'in sol kanattan ortasında kale sahası önünde Belhanda'nın gelişine dokunduğu top ağlarla buluştu: 4-2

74. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Eduardo'nun sert şutunda top direkten döndü.

83. dakikada Balkovec'in uzaktan sert şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçı 4-2 kazandı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Barrios, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 85 Abdurrahim Dursun), Stambouli (Dk. 75 Gökhan İnler), Badou Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk. 83 Furkan Soyalp), Belhanda (Dk. 83 Gulbrandsen), Cherif Ndiaye

Corendon Alanyaspor: Runarsson (Dk. 35 Yusuf Karagöz), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Pereira, Leroy Fer (Dk. 46 Eduardo), Doumbia (Dk. 71 Lusamba), Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 84 Oğuz Aydın), Koulouris (Dk. 71 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 11 Koulouris, 45+11 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 18 Cherif Ndiaye, Dk. 45+5 ve 66 Belhanda, Dk. 56 Yusuf Sarı (Adana Demirspor),

Sarı kartlar: Dk. 44 Furkan Bayır, Dk. 45+16 Koulouris (Corendon Alanyaspor), Dk. 63 Svensson (Adana Demirspor)