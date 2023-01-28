Adana Demirspor, Sivasspor'u Malatya'da devirdi

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor takımları, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı. Adana Demirspor, Emre Akbaba ve David Akintola'nın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un tek golü Isaac Cofie'den geldi.
5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yatabare'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in yerden şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in Charisis'ten pası aldıktan yakın köşeye yerden sert şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
16. dakikada Belhanda'nın orta sahadan derin pasıyla savunma arkasında topla buluşan Onyekuru'nun uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti.
40. dakikada orta alanda topla buluşan N'diaye'nin bir süre ilerledikten sonra penaltı noktasının gerisine attığı pasa ayağının dışıyla vuruş yapan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+3. dakikada Sivasspor'un hızlı kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin uzak köşeye pasında Caner'den önce savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan Belhanda ile kullandığı kornerde arka direkte N'diaye'nin içeri çevirdiği topu kale önündeki Akintola tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2
60. Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Erdoğan'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
63. dakikada sol kanattan Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda kale alanında topa iyi yükselen Cofie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu. 1-2
88. dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ortasına Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Manev'den sekerek dışarı çıktı.
90+2. dakikada Uğur'un sol kanattan kullandığı kornerde kale önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Angielski'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
90+5. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Akintola'nın pasıyla kale önünde topa dokunan N'diaye'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Pakkan xx, Volkan Narinç xx, Kamil Çetin xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Alaaddin Okumuş xx (Samba Camara dk. 90+5 ?), Caner Osmanpaşa xx, Goutas xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xxx, Charisis xx, Abdul Kader Keita xx (Ahmed Musa dk. 90 ?), Erdoğan Yeşilyurt xx (Angielski dk. 90 ?), Max Gradel xxx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Emre Gökay, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Mert Çetin xx, Semih Güler xx, Rodrigues xx, N'diaye xxx, Stambouli xx, Akintola xxx, Emre Akbaba xxx (Gökhan İnler dk. 71 x), Belhanda xxx, Henry Onyekuru xx (Bjarnasson dk. 90+2 ?)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abrurrahim Dursun, Manev, İsmail Çokçalış, Ali Boyacı, Gökhan Töre, Yusuf Erdoğan, Erhun Öztümer
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Isaac Cofie (dk. 63) (Sivasspor), Emre Akbaba (dk. 40), Akintola (dk. 56) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Mert Çetin, Stambouli (Adana Demirspor)